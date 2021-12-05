中国发《美国民主情况》批美民主异化

继昨天（12月4日）发布《中国的民主》白皮书后，中国今天再发布《美国民主情况》报告，当中直接点名批评美国的民主制度逐渐异化，并指美国政府将自己的政治制度和价值理念强加于人，推行“民主改造”，肆意干涉他国内政。

中国外交部官网今早发布全文约1.5万字的《美国民主情况》报告。报告除序言和结束语外，还包括“何为民主”“美国民主的异化及三重弊害”两部分。

报告指出，历史上美国民主的发展有其进步性，政党制、代议制、一人一票、三权分立等是对欧洲封建专制的否定和革新。但是，随着时间的推移，美国的民主制度逐渐异化和蜕变，已经越来越背离民主制度的内核和制度设计的初衷。

“金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈，民主制度的功能出现衰退。”

报告也将今年初发生的美国国会山暴力事件、种族歧视、疫情在美国本土大规模暴发等，归结为民主实践乱象。同时，报告还以“阿拉伯之春”等事件为例，批评美国政府不顾世界上不同国家和地区在经济发展水平和历史文化方面存在的巨大差异，将自己的政治制度和价值理念强加于人，推行“民主改造”，策划“颜色革命”，肆意干涉他国内政，甚至颠覆他国政权，造成灾难性后果。

报告说：“美国按照自己的形象塑造其他国家、‘输出民主’的行为本身就不民主，从根本上违背了民主的核心价值理念。美式民主嫁接之地，不但没有产生‘化学反应’，反而引发‘水土不服’，导致许多地区和国家深陷动荡、冲突和战争泥潭。”

报告并强调，民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利，而不是哪个国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。每个国家的政治制度应由这个国家的人民自主决定。

中国昨天发布《中国的民主》白皮书。白皮书指全过程人民民主是中共带领人民追求、发展、实现民主的伟大创造，既有完整的制度程序，也有完整的参与实践，有效防止选举时漫天许诺、选举后无人过问的现象。

白皮书也暗示美式民主“不是真正的民主”“好的民主”，指好的民主应凝聚社会共识而不是造成社会撕裂和冲突，应维护社会公平正义而不是导致社会阶层和利益固化，应保持社会稳定有序而不是带来混乱和动荡。

