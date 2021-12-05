分析：中国自美国进口的大豆将因航运延误缩减两成

中国2021/22年度从美国进口的大豆预计将比上一作物季大幅下降，因为飓风艾达（Ida）造成装载延误。

2022年巴西大豆料早于去年收割，也缩短了美国对中国这个世界头号大豆买家的出口窗口。

据路透社报道，分析师和大型进口商称，在9月1日开始的销售年度，中国自美国的大豆总进口量可能不到3000万吨，至少下降20%。

美国农民刚刚收获了他们历史上第二多的大豆作物，通常来讲年产量中的45至50%左右用于出口。

其中一半以上通常都销往中国，而中国的美国大豆交易约70%都是在9月至12月的收割后窗口期进行。

但根据美国农业部的数据，今年飓风艾达令9月份美国主要港口的作物装载工作受阻数日，导致当月运往中国的货物比上年同期下降81%。

此外，中国大豆需求的主要驱动力--压榨和生猪生产利润--恰好在美国收成高峰期走疲，削弱了中国对美豆的买气。

据一家美国出口商称，中国大豆进口商几乎已完成12月的采购，目前正在填补1月和2月的需求，而巴西的出口季正逐渐升温。

由于中国预计将占本季所有大豆进口量的近60%，美国出口商将无法找到单一大型买家来替代它。根据美国农业部的数据，欧洲、墨西哥、阿根廷、埃及和泰国为仅次于中国的五大大豆进口国，但他们的合计购买数量只有中国总量的三分之一。

据报道，生猪生产利润将是明年中国最终大豆需求的一个关键决定因素。

2021年中国猪肉产量激增，导致利润率跌至历史最低点，削减了该行业对豆粕饲料的需求。

但是现在猪肉价格和生猪利润正在反弹，如果这持续下去，将提高大豆总消费量。然而，由于巴西豆的蛋白质含量较高，需求进一步攀升将使南美出口商获益最多。

中国山东的一位豆粕交易商说：“只要南美的天气保持正常，美国大豆面临的压力只会越来越大。”