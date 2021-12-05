中国就波音737 MAX复飞发布适航指令

中国航空安全监管机构为波音公司的737 MAX机型颁发了一项关键的安全许可，使该机型距离恢复在华客运服务的目标又迈进了一步。

据《华尔街日报》报道，中国民用航空局周四发布了一项适航指令，要求其安装某些软件，修订飞行手册，并进行其它调整。该局没有说明中国何时会允许MAX机型复飞。2019年3月发生了两起致命的MAX飞机坠毁事件，在第二起事件发生后，中国在全球率先停飞了该机型。

波音公司之前表示，希望在明年第一季度恢复向中国交付新型MAX飞机，由此可见，最终获批对其增加产量、产生现金以削减债务的计划至关重要。

中国民用航空局说，在进行了充分评估之后，认为改正措施能够消除这一不安全状况。

虽然中国监管机构的行动使得该国现有波音737 MAX机队离恢复客运服务更近了一步，但波音在将向中国航企移交等待交付的已完工飞机方面仍面临其他障碍。

尽管中国航空管理机构采取了上述行动，但据一位知情中国官员透露，中国航企要接受波音飞机的交付，还需得到中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会的批准。

《华尔街日报》引述这名中国官员称，这个过程要一步步来，首先要高层领导点头，然后飞机才能交付。

在美国监管部门批准737 MAX恢复服务约一年后，中国发布了上述指令。据波音公司称，中国是少数尚未重新批准MAX飞机复飞的国家之一，这些国家包括俄罗斯和印度尼西亚。该公司表示，这阻碍了波音清理积压的逾300架未交付飞机的努力。

波音的发言人Paul Lewis称：“中国民用航空局的决定，是737 MAX飞机朝着在中国安全复飞目标迈进的一个重要里程碑。”

中国的航空公司目前总计拥有大约100架MAX飞机，另外还有与波音和飞机租赁公司签的数百架MAX订单。在中国，大部分飞机是由政府部门集中采购，然后分配给各家航空公司，这些航空公司也会租赁飞机。自2017年底以来，中国未与波音签过新的飞机采购协议。

中国仍然是仅次于美国的全球第二大航空市场，根据数据追踪机构OAG的数据，中国目前的航空运力较疫情前下降约13%。中国的航空公司仍在接收空中客车交付的飞机。

波音的高管表示，该公司期待MAX在中国复飞，以支持明年将MAX的月产量从目前的约20架提高到31架的计划。

分析师预测，波音今年将交付约250架MAX飞机，2022年的交付数量将增加到近500架。波音自己不公布对飞机交付数量的预测。