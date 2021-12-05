高嘉瑜：不经一事不长一智

民进党立委高嘉瑜上周惨遭男友林秉枢暴力痛殴，而且以散布亲密影片相胁，震惊台湾社会。高嘉瑜今天说，“不经一事、不长一智”，她并呼吁所有人做事情前要深思熟虑，不能太单纯跟直观。

综合中时新闻网、苹果新闻网等报道，高嘉瑜今天出席在台湾大学举行的“转大人公投节”，与台湾中选会前主委陈英钤就公投绑大选议题进行讨论。这也是高嘉瑜自周三（1日）召开记者会说明被男友痛殴事件后，首次出席公开活动。

据报道，台湾大学法律系毕业的高嘉瑜在演讲时坦言，自己如今回到校园感触很深，而且过往回忆浮现眼前，“尤其在经历过这么多事情之后，更觉得转大人很重要”。

高嘉瑜说，自己从求学时期到步入政坛，一路走来都很顺遂，但却没想到会遇到此次挫折。不过她表示，不经一事、不长一智，并感谢老天爷给她这个功课。

同时，高嘉瑜也以公投绑大选一案为例，告诫在活动现场的听众、学生，想法不能太单纯和直观。她并说，虽然选举顺便投公投听起来是一举两得、省钱，没什么不好，“但这后面有很多复杂的因素、感情成份”，转大人公投就是要学会深思熟虑，学会成熟，学会负责。

台湾将于12月18日举行反对含莱克多巴胺的猪肉进口（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称核四）和公投绑大选四项公投案。在野的国民党已定调为“倒阁公投”，以此抗议民进党施政不力。