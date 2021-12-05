詹宏志卷入林秉枢争议 辞台总统府国策顾问

台湾知名电商PChome集团董事长詹宏志，因被曝涉嫌协助对民进党立委高嘉瑜施暴的林秉枢向媒体施压而陷入争议。詹宏志今天下午发声明宣布，自己将请辞台湾总统府国策顾问。

综合中时新闻网、《自由时报》等台媒报道，也是知名媒体人的詹宏志在声明中说，他原来接受总统府聘任国策顾问这个职务，是希望从民间工作对政府有所帮助，但现在不但没有贡献，还因为个人卷入的是非连累总统府出面说明，“原来的好意已无意义，谨此公开声明我正式辞去国策顾问的职务，希望总统府与各界谅解”。

总统府发言人张惇涵对此回应，总统蔡英文及总统府尊重詹宏志的决定，并感谢詹宏志过去所提出的政策建言。张惇涵也说，虽然詹宏志辞任国策顾问，但总统府仍期盼他不吝对于政策提出宝贵的建议。

张惇涵重申，对于司法侦办中的个案，总统府没有评论，但期盼司法尽速查明真相，制裁加害人，伸张正义。

向来予人甜美形象，有“港湖女神”之称的高嘉瑜，周二（11月30日）被《镜周刊》报道上个月中旬在酒店遭交往半年多的男友林秉枢施暴，而且林秉枢还以散布亲密影片相胁，震惊台湾社会。

后来，高嘉瑜的前男友马文钰指控，林秉枢为了不让事件曝光，曾透过詹宏志、联电荣誉副董事长宣明智和新潮流大老段宜康向《镜周刊》施压；段宜康承认有联系过，但未施压，而詹宏志以及宣明智两人则否认。

不过，詹宏志昨天出席公开活动时却突然改口说，自己只是帮忙发信息给《镜周刊》记者，但没有逾越分寸、更没有“压新闻”。马文钰昨天下午就此在记者会上批评，“在这场加害剧里面，没有一个人是无辜的，没有一个人不是恶魔的帮凶”。

马文钰还公开詹宏志与林秉枢的信息对话截图内容和饭局照片，称两人原本就相识。“我相信你（詹宏志）被骗，但你说你做都没做，那就是你人格的问题了。”

随着事件越演越烈，各方挞伐声浪排山倒海而来，詹宏志昨晚发出了2000字长文声明，细说自己与林秉枢结识的起源，以及林秉枢拜托他转达信息给《镜周刊》等过程。

詹宏志也再度强调，自己没有逾越分寸，希望外界对他的猎巫、指控和议论可以结束了。