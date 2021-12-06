中国证监会强调平台经济政策与境外上市无必然联系

中国证券监督管理委员会强调，中国出台促进平台经济规范发展政策，并非对特定行业或民营企业的打压，也与企业境外上市活动没有必然联系。

中国证监会新闻发言人昨天（5日）通过官网，回答关于美国证监会公布《外国公司问责法》实施细则，以及个别企业宣布启动自美退市工作的问题时，做出上述回应。

发言人介绍，中国有关监管部门出台了一系列促进平台经济规范发展的政策措施，主要目的是规制垄断行为，保护中小企业权益和数据安全、个人信息安全，消灭金融监管真空，防止资本无序扩张。

美国证监会上周四（2日）公布《外国公司问责法》实施细则，要求中国公司提供关于股权结构和审计的详细内容。

彭博社上周也引述消息人士报道，中国监管部门将禁止协议控制（VIE）架构企业赴境外上市，但中国证监会对此做出驳斥，指这完全是误解误读。

中国证监会说，一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通，推进赴美上市事宜，并强调中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地。

中国证监会也公布，在中美审计监管合作方面，他们与美国证监会、美国公众公司会计监督委员会等监管机构就解决合作中存在的问题进行了坦诚、有建设性的沟通，对一些重点事项推进合作方面取得了积极进展。

中国证监会也指责美国一些政治势力近年来把资本市场监管政治化，无端打压在美上市中国企业，胁迫中国企业退市，这不仅有悖于市场经济的基本原则和法治理念，也损害了全球投资者利益和美国资本市场的国际地位，是一种“多输”的做法，对谁都没有好处。