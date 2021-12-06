斯洛伐克经济次长率团访台 台外交部称意义重大

东欧小国斯洛伐克43人访问团昨天（5日）抵台，台湾外交部称，这是斯洛伐克自2003年在台湾设处以来，首度派遣规模及层级均具代表性的重要官员访台，意义重大。

据台湾中时新闻网报道，访问团由斯洛伐克经济部政务次长加莱克（Karol Galek）率领，访团成员包括斯洛伐克经济、外交、教育科研暨体育、创新及能源局、商务局、投资局及国家科学院等共18位跨部会高阶官员，并有涵盖太空、生技、半导体等行业、兼具产能及研发实力的25家优秀厂商代表。

斯洛伐克访团访台时间为5日至10日，在台期间除参加由台湾科技部、经济部、教育部、交通部等跨部会层级的经济合作咨商会议，还将举行斯洛伐克投资商机论坛、B2B商业洽谈会与相关参访，并与政府官员高层会面。

台湾外交部称，近年台斯关系持续深化，今年斯洛伐克国会外交委员会首度通过决议，支持台湾参与世界卫生大会，斯国政府9月宣布捐赠16万剂疫苗协助台湾抗疫，扩大国际间良善循环。

“第一届台斯跨部会经济合作咨商会议”今天下午将在台北南港展览馆举行，台湾国发会主委龚明鑫、外交部政务次长田中光、经济部政务次长陈正祺等人将出席。

欧洲多国以至欧盟近来不断增加与台湾的互动，立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员上月底刚刚访台，参加“2021年开放国会论坛”。

中国大陆外交部上月29日对此表态称，坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方和政治往来，敦促有关方面停止向台独势力释放错误信号，并警告台湾当局，妄想勾连外部势力谋独挑衅是“打错了算盘”。

大陆国台办本月1日也敦促有关国家恪守一个中国原则，并指民进党当局妄图勾连外部势力谋独，“无论耍什么花招，玩弄什么伎俩都不会得逞”。