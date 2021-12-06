日媒：中国至少20城开始抑制房价下跌

据日媒报道，中国房价的下滑已促使地方政府尝试对其设置底线，至少有20个中国城市对房产降价做出了限制。

据《日本财经新闻》5日报道，中国房价下跌的现象已从小城市蔓延到一些大城市，诸如成都、天津和南京都自上个月开始出台房价限跌措施，以避免房价持续下行对经济造成危害。

成都市11月23日宣布为房地产开发商和购房者提供融资的措施。成都市政府敦促金融机构放宽对开发商和购房者的贷款限制，并加速发放贷款，且重点开发商将被允许推迟还款或支付较低的利率。

天津上个月也指示房产公司限制降价。一位消息人士透露，新建房产的售价不得低于向市政府报告原价的15%，若有任何较大的降价措施需提前通知有关部门。

另外，南京市也已下令降价开发商停止扰乱市场。

自今年夏天开始，中国多城房价出现下滑，部分原因是中国所颁布的“三条红线”，对房地产抵押贷款审查有了更加严格的要求。

不过，严格的审查只是困扰市场的部分原因，中国希望遏制房地产行业的过度借贷，造成一些流动性紧张的开发商转而向承包商支付房地产费用。这些承包商急于出售房产，从而推动了房价的下跌。

中国国家统计局数据显示，今年5月中国70个主要城市中，有五个城市的新建公寓价格同比下降，这一数字在10月份飙升至52，创2015年2月以来的记录。

成都、天津、南京都被认为是“新一线”城市，在规模和经济的重要性上仅次于北京、上海、深圳等“一线”城市。这些新一线城市的平均公寓价格从10月份开始下降，共下降了0.1%；即便是一线城市的房价在9月份也停止了增长，广州和深圳的房价自那之后也开始了下跌。

由于担心房地产泡沫会加剧国内金融风险，中国在冠病疫情稳定后重新开放经济活动的同时，加强了对房产的限制，但当像恒大集团这样的房地产巨头也陷入债务危机时，中国央行和其他相关部门开始敦促银行不要扼杀房地产相关融资。

中国央行的数据显示，10月份中国国内未偿还抵押贷款增加了3481亿人民币（约748亿新元），比9月份增加了1000亿人民币。另外标准普尔也警告，经过估算，中国房地产行业刚性负债合计24兆人民币，全行业销售产生的净现金流偿还全部债务的周期需要三年左右，并对部分房企自救能力感到担忧。