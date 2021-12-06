阿里管理层调整 戴珊分管淘宝天猫 蒋凡调任海外业务

中国网络巨头阿里巴巴管理层大调整，戴珊和蒋凡作为集团总裁，将分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。集团首席财务官（CFO）也将换人，武卫明年3月31日起不再担任CFO，将由副首席财务官徐宏接任。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇今天（6日）发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，及上述管理层人事调整。

戴珊作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈），B2C零售事业群，淘菜菜，淘特和1688等业务，共同形成“中国数字商业板块”。

蒋凡作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管全球速卖通和国际贸易（ICBU） 两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，共同形成“海外数字商业板块”。

蒋凡曾是阿里巴巴最年轻的合伙人，但去年因卷入与淘宝第一网红张大奕的桃色新闻被撤销合伙人身份，职级也从集团高级副总裁降为集团副总裁。

蒋凡的桃色新闻发酵后，阿里持股的微博对有关蒋凡的贴子进行迅速和大规模的删除，使得政府对阿里参股媒体更为警惕。

彭博社在今年3月曾报道称，中国政府要求阿里巴巴出售部分媒体资产，因该公司对社交媒体的影响力，以及在蒋凡卷入丑闻事件中扮演的网络作用，让中国官员不安。

阿里今天宣布的人事变动还包括，武卫将从明年3月31日起不再担任集团首席财务官，届时由集团副首席财务官徐宏（Toby）接任，武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。

武卫于2007年加入阿里巴巴，作为首席财务官参与领导了三次成功的上市项目，包括Alibaba.com于2007年在香港交易所上市、阿里巴巴集团分别于2014年在纽约上市及于2019年回港上市。

张勇在内部信中以“卓越的历史贡献”一词，充分肯定武卫过去15年的工作和为阿里巴巴作出的成绩。他还说，自己从几年前就开始和武卫共同筹划CFO接班人计划，今天交接班的条件已经成熟。

据路透社报道，花旗银行随后发布报告指出，今天对徐宏出任CFO的公告早于该行预期，但对出于转型期的阿里巴巴，较早地过渡也有其合理性。在过去一年的一系列重大事件后，未来几年阿里巴巴能否证明其有能力从宏观经济放缓中恢复增长，并在运营上更加强劲，将至关重要。

张勇称，随着阿里巴巴集团形成多业务引擎驱动未来增长的格局，“多元化治理”将成为集团全新的组织战略。阿里巴巴希望通过更多新型治理方式的探索，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放，用组织的创新去驱动业务的创新。

阿里巴巴股价今天在香港早盘交易中一度下跌8%，年内跌幅扩大至超过50%。此前，滴滴从纽约证交所退市的计划重新引发对在美上市中国互联网公司的担忧。