澳洲智库：冠病疫情削弱中国在印太实力

澳大利亚智库周日（5日）在一份报告中说，冠病大流行削弱了中国在印度-太平洋地区的实力，并补充道，印太地区安全情势不确定性加深，构成“显著的战争风险”。

据路透社报道，澳大利亚智库罗伊国际政策研究所（Lowy Institute）在《2021年亚洲国力报告》中说，美国在印太的盟友以及印度等重要平衡实力在回应中国的崛起时，从未像现在这样依赖美国的能力和意愿，来维持军事和战略平衡。

与此同时，北京尝试劝阻东南亚国家加入美国联盟，同时强化了与俄罗斯、巴基斯坦以及朝鲜的军事交流，并在该地区建立了以中国为中心的强大核武强权同盟。

报告称，印太地区新兴的军事权力平衡能否达到威慑作用和战略稳定，这个问题仍待探讨，不过报告补充道，敌意的深度、美中竞争的广度，加上多个潜在引爆点的存在，代表发生战争的风险显著。

另外，报告也提到，冠病疫情的冲击已破坏印太地区的整体繁荣，也削弱了中国的综合国力。报告并称，如今北京的综合力量更不可能在这个十年结束前就超越竞争对手，这代表谈到中国在全世界的崛起时，没什么事是注定的，“看起来中国将极度不可能获得美国曾拥有的主导力”。

罗伊国际政策研究所还称，近年与中国关系大幅恶化的澳洲，跟美国多数伙伴相比，更能承受中国力量的增强，但也补充道，澳洲对美国的依赖程度也会越来越强。

澳洲2018年禁止中国科技巨头华为公司参与其国内5G电信网络建设。去年澳洲要求独立调查冠状病毒起源，又促使中国发动一系列贸易报复，两国关系恶化。