深圳卫健委公号被投诉低俗 回应称会收缩尺度

广东省深圳市卫健委旗下微信公众号被网民投诉以低俗标题吸眼球博流量，深圳卫健委回应称，将适当收缩开放的推文尺度，做到雅俗共赏、老少皆宜。

据澎湃新闻报道，深圳市卫健委旗下的“深圳卫健委”微信公众号因其活泼的内容、生动的传播形式获得广泛关注，但也有网友表达不同意见。

有网友10月26日在人民网“领导留言板”上以“公众号低俗标题吸眼球博流量”为题，向深圳市委书记王伟中反映：“某医疗机构的微信公众号，使用标题党吸引人眼球博得流量。建议进行整改。”

深圳市卫健委昨天（5日）回复网友说，经与该网友电话联系，主要反映的是“深圳卫健委”微信公众号及“北京大学深圳医院”微信公众号使用低俗封面图片及低俗标题吸引眼球博流量的问题。

深圳市卫健委称高度重视网友反映的问题，“深圳卫健委”微信公众号后续会适当收缩开放的推文尺度，保持专业、中性、客观的风格。诚恳倾听各方的批评意见，在宣传上做到雅俗共赏、老少皆宜，使卫生健康传播为更多的用户所接受。

深圳卫健委还称，也会沟通北京大学深圳医院，切实做好宣传工作，把握正确价值导向，积极传递正能量。

但对于深圳卫健委被投诉，很多网民表示不认同，认为明明是诙谐幽默的生动科普，为什么非要上纲上线、动辄得咎？并纷纷表示支持深圳卫健委保留原有风格。

澎湃新闻的一篇评论文章就说，网友基本都是支持涉事公号坚持原有风格的声音，这说明包容依然是包容者的通行证，对政务公号的活泼、开放、出圈，本就应该持包容和鼓励的态度。

文章认为，深圳卫健委公号的推文和标题如果放在自媒体身上，估计不会有人觉得有什么不妥，但换了官方身份就有人不适应、不舒服，这背后或许也是刻板印象和偏见心态在作祟。

不过文章也指出，作为政务账号也不应丢弃身份意识，正如深圳市卫健委所回应的，要保持专业、中性、客观，“只是在此基础上，能够多大程度地锦上添花，体现的也是为民众服务的态度和能力。”

此前，《南方都市报》曾刊文介绍说，“深圳卫健委”作为一个官方公众号，被誉为全国政务宣传的“一股清流”，时而温暖，时而调皮，时而正经，每年都有爆款，每篇推文平均阅读量“10万+”。

截至今年9月，“深圳卫健委”公众号关注人数已超过1300万，是全国政务新媒体中的“千万级大号”，其运营团队也入选“广东省政务新媒体十大优秀团队”。

文章还说，“深圳卫健委”团队在具体操作中一直遵循三个原则，即“懂人心、说人话、做潮人”。

今年12月1日是世界艾滋病日，“深圳卫健委”微信公号发布的一则《“无套后入”有毒！深圳新增1678人染艾滋，6成经男男传播》，成为当日相关话题的热门文章，引发舆论热议。