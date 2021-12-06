台国安局否认雇佣高嘉瑜施暴男友为外围人员

台湾民进党立委高嘉瑜遭施暴衍生网军争议等案外案；《美丽岛电子报》董事长吴子嘉昨天（5日）称，高嘉瑜施暴案当事人林秉枢为台湾国安局外围人员，国安局反驳称该言论毫无证据，纯属臆测。

综合台湾《联合报》、中时新闻网报道，吴子嘉在其主持节目《董事长开讲》分析高嘉瑜施暴案称，林秉枢本身前科累累，但法院检索系统查不到其前科记录。吴子嘉认为，林秉枢背后有国安局的人在保护，将他的记录封锁起来，并称他是国安局的外围人物。

对此，国安局昨晚反驳称，该局各项工作均依法行政，对于部分人士毫无证据、纯属臆测的言论感到遗憾。

针对有网友发现，林秉枢的维基百科资料疑似被一个登录在台湾国发会的IP位址更改，将“曾与林秉枢合照或互动的名人”栏位新增台北市长柯文哲、副总统赖清德等人；国发会昨天澄清，该IP属于交通部公路总局对外上网线路使用，且没有连接到维基百科的记录。

台湾公路总局则称，有关社群媒体文章“疑似匿名用户透过政府IP（117.56.178.41）修改维基百科事件”，经查117.56.178.41虽为公路总局对外上网的其中一条电路，但经该局全面清查防火墙记录，于12月2日当天并没有从该电路连线至维基百科（IP 103.102.166.224）的记录。

公路总局还称，维基百科是否有103.102.166.224以外的IP，尚需进一步了解，并说，后续该局将再仔细查证，并将视需要适时对外说明。