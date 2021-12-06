台商称新疆厂房被拆 拦赖清德陈情求协助

台湾副总统赖清德昨天到金门宣讲公投时遇到台商当面陈情，称在大陆新疆开设的厂房被无预警拆除。台湾陆委会今天（6日）回应称，会尽最大努力协助台商。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，向赖清德当面陈情的金门籍王姓台商自述，他在新疆从事环保科技业，大陆国台办和地方政府单位都非常欢迎，让他取得厂房土地50年使用权，但上月被新疆政府以违法为由拆除，使用不到10年。

他还说，因为金门小三通暂停，他回到金门后再也没回去新疆，听到厂房被拆除只能在金门干着急，现在若走大三通可能要隔离一个月，无法回去新疆处理，面对庞大损失，只好向政府陈情请求协助。

王姓台商拿出陈情书，一时让赖清德随扈有些紧张，原本已结束宣讲准备搭车离去的赖清德随后接受陈情，表示会请陆委会了解并协助处理。

陆委会发言人邱垂正今天对此回应说，目前还没收到该个案的讯息，收到后会尽快处理。但有关大陆台商投资权益保障的问题，均可向陆委会与海基会反映，若有涉及到两岸条例跟两岸相关协议的部分，就会通过两岸协议窗口，尽最大努力协助台商。

对于王姓台商称因小三通暂停而没有回新疆，求助无门只能请政府出面帮忙，邱垂正回应说，两岸双方都有防疫规定，陆委会知道台商的辛苦，也有把需求反映给疫情指挥中心，目前是防疫优先，检疫规定是所有人都适用，这不是小三通的问题。