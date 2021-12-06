港大公共卫生学院院长福田将二本周离任

香港大学公共卫生学院院长福田敬二将于周三（8日）离任。他接受访问时称，对于不获港大续约感到惊讶。

综合香港《星岛日报》和《明报》报道，福田将二接受《明报》专访时称，原本他接受医学院的邀请，计划在港大工作多两年，但大学拒绝与他续约，他坦言当时感到非常惊讶，并称“我有非常广的国际经验，也很享受将这些经验传授给学生”，还直言，这只有少数人能做到。

去年有消息称，福田不获续约的原因与学术表现有关，他则称，没有人告诉他不获续约的原因，只知道这是医学院以上管理层做出的决定。他认为，在疫情和《香港国安法》下，港大寻找国际人才将面临困难，并补充道，港大如社会一样，出现了自我审查，这更进一步提升港大找寻人才的难度。他还称，大学若不能自由讨论，则会失去意义。

对于港府要求检疫人士最长需隔离21日，他认为检疫期太长，较长的隔离期虽然可减低走漏个案的风险，但会令检疫人士难以接受，降低香港对游客的吸引力。他认为检疫14日才是合理的平衡，并补充道，香港目前面对的挑战是如何从清零走到与病毒共存，因为清零只是短期策略，商界需付出高成本，长远而言需与病毒共存。

福田将二曾任世界卫生组织助理总干事，于2016年加入港大出任公共卫生学院院长。除了福田，港大医学院长梁卓伟也将于本学年结束后离开港大。福田认为梁卓伟是不可多得的人才，难以替代。