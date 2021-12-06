中国首家综合物流央企今正式成立

经中国国务院批准，中国首家以综合物流为主业的新央企，中国物流集团有限公司在今天（6日）正式成立。

据央视新闻客户端报道介绍，目前新组建的中国物流集团经营网点遍布国内30个省（市、区）及海外五大洲，拥有铁路专用线120条、期货交割仓库42座；整合社会公路货运车辆近300万辆；国际班列纵横亚欧大陆，在国际物流市场具有较强竞争优势。

中国物流集团在“十四五”（2021年至2025年）乃至今后较长时期，将定位于“综合物流服务方案提供者、全球供应链组织者”，以“促进现代流通、保障国计民生”为己任，着力发展供应链物流、民生物流等综合物流服务各种业态，致力打造具有全球竞争力的世界一流综合性现代物流企业集团。

新组建的中国物流集团由原中国铁路物资集团有限公司，与中国诚通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成。同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者，形成紧密战略协同。

中国物流集团股权结构为：国务院国资委和中国诚通控股集团有限公司分别持有38.9%；三家战略投资者持股比例分别为10%、7.3%、4.9%，将是国务院国资委直接监管的又一家股权多元化中央企业。