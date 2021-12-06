中国智库发报告批美“一国六主”实无民主

美国民主峰会召开在即，继中国官方接连出击抢夺话语权之后，中国智库中国人民大学重阳金融研究院也发表报告，指美国“一国六主”，实无民主，在美国，能做主的并不是人民。

据中国央视新闻报道，重阳金融研究院今天（6日）在发布会上介绍《十问美国民主》报告，质问美国民主是多数人的民主还是少数人的“民主”，是实现权力制衡还是导致权力滥用，是增进民众福祉还是加深民众疾苦，是捍卫自由还是妨害自由，保护人权还是侵害人权。

报告也提问，美国民主是促进团结还是导致分裂，是实现梦想还是带来梦魇，是改善国家治理还是导致制度失灵，是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡，以及是维护世界和平发展还是破坏国际秩序。研究院建议美国政府在举办民主峰会时，不妨扪心自问这些问题。

报告批评美国在民主的名义下，能够体现其意志的却是钱主、枪主、白主、媒主、军主和药主，并指美国民主近年来逐渐蜕变，对内沦为少数人谋取私利的工具，侵犯人权，造成社会撕裂，对外成了美国维护霸权、干涉他国内政、破坏国际秩序的幌子和借口。

报告强调，民主是各国人民的权利，不是个别国家的专利。世界上没有唯我独尊的民主模式，民主是丰富的、是多元的、是由各国人民自主选择的多样化道路，而非被迫强加的单一套路。

中国官方先是在前天发布《中国的民主》白皮书，强调全过程人民民主是中共带领人民追求、发展、实现民主的伟大创造，并暗示美式民主“不是真正的民主”“好的民主”，指好的民主应凝聚社会共识而不是造成社会撕裂和冲突。

中国外交部官网昨天又发布《美国民主情况》报告，抨击美国民主制度背离民主内核与初衷，并将自身标准强加于人，以“民主改造”为由，干涉他国内政。

学者研判，中国对西方民主理念的舆论炮轰将持续到民主峰会落幕，以防止美国垄断民主定义权并以此制定新规则，将中国排除在外。不过，双方口水战预计不会逆转中美关系的回暖趋势。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江早前接受《联合早报》访问时分析，中国的一连串动作，展现出对美国加大力度打民主“外交牌”的担忧。“中国一定要在这方面展现出强势姿态，否则在国际上、在国内都会面对挑战和压力。”

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅受访时认为，美国希望借民主峰会来制定新规则、缔结新同盟，服务其去中国化的经贸和政治需求。如果中国不予以有力回击，就会被孤立在外，进一步受美国霸凌。

