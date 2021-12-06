中国新增38起冠病本土确诊 大多在内蒙古呼伦贝尔

中国昨天（5日）共新增61起冠病确诊病例，其中本土病例38例，大多分布在内蒙古呼伦贝尔市。

中国国家卫生健康委员会今天在官网通报，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例61例。其中境外输入病例23例，分别是广西九例、上海五例、云南四例、陕西两例、福建一例、山东一例、广东一例。

在本土病例的38例中，分别是内蒙古28例，均在呼伦贝尔市、黑龙江七例，均在哈尔滨市、云南两例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北一例，在石家庄市。

至于在无症状感染者方面，则新增44例其中境外输入39例，本土五例，其中云南三例，均在德宏傣族景颇族自治州；内蒙古两例，均在呼伦贝尔市。

据呼伦贝尔市纪委监委12月5日通报称，内蒙古呼伦贝尔市扎赉诺尔区委常委、常务副区长周鹏飞，扎赉诺尔区副区长、公安局局长郎丰杰，扎赉诺尔区分管卫健委的副区长张彦华因在疫情防控工作中存在履职不力问题，经满洲里市委研究决定，给予三人免职处理。

另据国务院联防联控机制有关规定，市指挥部决定，将黑龙江哈尔滨南岗区悦山国际小区、冬奥村（一期、二期）、华鸿国际中心（1号楼、2号楼、写字楼），道里区恒祥城小区二期（14号楼、15号楼、16号楼围合区域），香坊区绿海华庭小区三期调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。