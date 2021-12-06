罗冠聪称受邀参与美民主峰会发表演说

获英国政治庇护的前香港众志立法会议员罗冠聪说，已获美国总统拜登邀请参与本周举行的全球民主峰会，并发表演说。

罗冠聪昨天（5日）在面簿（Facebook）发文透露上述消息，他说，将于美东时间12月10日早上，在“保障人权”和“巩固民主及对抗威权”两个讨论环节期间，发表一段连接两者的讲话。

他说，作为唯一受邀香港人，他将在这段演说中谈及中共对国际社会的威胁、香港以及其他地区的民主抗争，也会呼吁国际社会团结对抗威权崛起，不应再如以往般缺乏警惕。

罗冠聪称，“只有凝聚最多民主国家共同守护自由，我们才有重燃民主浪潮的可能。”作为香港的民主抗争者，对于获邀出席如此重要的场合感到荣幸，也很感恩能够有更大平台诉说香港人的故事，争取支持。

他最后称，让香港故事活跃在国际舞台，是他离开香港后肩负的重任，或许路遥且无止境，但他相信坚毅前行，总有绝处逢生的一天。他也强调，“我们不是因为见到希望才坚持，是因为坚持才见到希望”。

罗冠聪是前政治组织“香港众志”的领袖之一，23岁时当选香港最年轻立法会议员。2016年，他与黄之锋、周庭等人成立新政党“香港众志”，他担任主席，黄之锋为众志秘书长，周庭是副秘书长。

“香港众志”在去年中国全国人大通过《香港国安法》前夜宣布解散，罗冠聪随后在7月前往伦敦，并在去年12月向英国申请政治庇护。

美国总统拜登本周将透过视频召开民主峰会，共有110个国家与地区受邀参会，台湾在受邀之列，但中国大陆未受邀。

中国连日来以发表民主白皮书、美国民主情况报告等方式，接连出击抢夺话语权。