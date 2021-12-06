港府警告《华尔街日报》煽动选举投白票或违法

香港特区政府官员今天（6日）警告美国《华尔街日报》，煽动港民在立法会选举投白票或违法。港府会保留采取必要行动的权利。

该报11月30日发表的社论称，港民在12月19日的立法会选举中采取抵制或投白票行为，是表达异议的最后方式之一。

综合法新社、网媒香港01等报道，香港政制及内地事务局局长曾国卫今天在《华尔街日报》撰文警告，根据香港法例，在选举期间公开煽动他人不投票或投白票属违法，港府会保留采取必要行动的权利，不论煽惑行为发生在香港或境外。

曾国卫还反驳，称该报提及“港人如公开示威将面临严重惩罚”的说法并不正确，属散播谣言。

他批评，《华尔街日报》社论内容缺乏事实基础，含有毫无根据的假设，他强调《基本法》及《香港国安法》保障港人言论、出版、集会及结社自由，但不能容忍任何操纵选举的行为。

曾国卫说，新选举制度下，持不同意见的人士只要拥护《基本法》、效忠特区，便可以参选，要求与世界各地没有分别，文中提及“北京制订新选举规则，要求所有参选人事前取得共产党同意”并不正确。

作为中国全国人大修改香港选举制度后第一场立会选举，这次选举和以往有很大不同。在新选举制下，立法会议席由70席增至90席，但地区直选议席则大幅减少。2016年上届选举，五个地方选区合共35名议员，以比例代表制选举产生。本届选举的选区则从五个增至10个，并以双议席单票制选出20个议席。

