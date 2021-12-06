中国社科院：市场化法制化原则化解个别房企风险事件

中国官方智库中国社会科学院院长谢伏瞻今天（6日）称，要防范政策落实中的“共振效应”，一方面应继续坚持“房住不炒”、一城一策的调整基调，防止房地产政策变调走样；另一方面应按照市场化、法制化原则处置化解个别房企的风险事件。

据中国网刊登的文字实录，中国社科院今天下午在中国社会科学院学术报告厅举行2022年《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会。

谢伏瞻在会上说，当前部分房地产企业债务问题较为突出，正处在应对和化解之中，需要引起重视的是近期房地产销售和投资、土地出让出现了放缓迹象，部分城市出现了房价下跌和购房的观望情绪。

他称，房地产相关产业链条较长，在国民经济中具有系统重要性，特别是对于依赖较高的地区，房地产市场一但过度放缓可能触发更为复杂的风险传导链条。

谢伏瞻进一步解释道，一方面要防止房地产政策变调走样，另一方面要从各地的实际出发。首先是按照市场化、法制化原则处置化解个别房企的风险事件；二是审慎管理房地产市场，做好稳房价和稳预期的工作；三是输堵结合，合理增加人口净流入城市的保障性住房建设，稳定相关政策，调整信贷供给，通过长效机制促进房地产市场平稳健康发展。

谢伏瞻在发布会上并称，前三季度中国经济表现出较好的复苏态势，今年全年国内生产总值(GDP)实际增速预计达到8%左右，超过预期目标。

不过他认为，应清醒地认识到当前国内经济运行中仍然面临着一些问题和挑战，需要重点研究和妥善应对。他补充道，国内经济运行中既有供给侧问题也有需求侧问题，当前短期看有效需求不足对经济影响比较突出，因此“应适度增强宏观政策逆周期调节的力度”。

具体来说，财政政策加力提效，进一步优化支出结构；货币政策保持流动性合理充裕，保证信贷总量增长的稳定性，引导平均融资利率适度下降。通过综合施策促使有效收缩，为供给侧结构性改革争取和创造更大空间。