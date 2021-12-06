电影《亲爱的》原型失散多年儿子被寻获

中国公安部近日组织指挥广东、山东、湖北省公安机关执行打击拐卖儿童犯罪的“团圆”行动，并成功寻获电影《亲爱的》原型孙海洋失散多年儿子。

据澎湃新闻今天（6日）报道，公安部组织指挥广东、山东、湖北省公安机关成功侦破三起部督拐卖儿童案件，抓获九名犯罪嫌疑人，接连找回被拐14年的孙某、符某涛和被拐17年的杨某弟。公安部今天在广东省深圳市组织开展“团圆”行动认亲活动，帮助离散十余年的三组家庭实现团圆。

今年“团圆”行动开展以来，公安部部署全国公安机关对历年儿童失踪被拐案事件进行清理，并将上述三起案件作为重点案件挂牌督办。专案组于今年9月至11月期间，先后发现并确认两名山东籍男子和一名湖北籍男子是当年被拐的符某涛、孙某、杨某弟。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安机关成功将吴某龙等九名犯罪嫌疑人抓获归案，目前相关案件正在进一步侦办中。

据了解，2004年12月19日，广东省茂名市杨某青夫妇到深圳罗湖公安机关报警，称儿子杨某弟（时年三岁）于当天上午在家附近失踪。2007年10月10日，湖北省监利县孙某飞，别名孙海洋，也是电影《亲爱的》原型人物之一，到深圳南山公安机关报警，称儿子孙某（时年四岁）前一天在幼儿园附近失踪。同年12月28日，广东省深圳市彭某英到南山公安机关报警，称儿子符某涛（时年四岁）当天下午在家附近失踪。

初步查明受害人符某涛当年在居住小区玩耍时，被犯罪嫌疑人吴某龙拐走带至山东聊城其二哥吴某玉家中抚养至今；孙某被吴某龙拐走后，经亲戚介绍被送给聊城的国某立夫妇抚养；杨某弟被犯罪嫌疑人曹某坤拐走后，被湖北恩施田某抚养。

公安部有关负责人称，拐卖儿童案件一天未破、失踪被拐儿童一天未被找回，公安机关就将竭尽全力查找到底。公安机关将始终保持对各类拐卖犯罪的严打高压态势，进一步加强与有关部门的协作配合，不断将“团圆”行动向纵深推进，切实保障儿童妇女合法权益。