中国吁美停止炒作外交抵制北京冬奥

中国外交部今天（6日）呼吁美国停止炒作外交抵制北京冬奥会，并警告美国如果他们一意孤行，中国必将采取坚决反制措施。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，并批评美国政客在没有受到邀请情况下，不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情，哗众取宠。

赵立坚呼吁美国不要将体育运动政治化，停止炒作，以免影响中美在重要领域的对话合作。

美国有线电视新闻网（CNN）今天较早前引述多个消息人士报道，美国政府预计本周将宣布外交抵制北京冬季奥运会，即不会派官员出席北京冬奥。

美国预计不会全面抵制北京冬奥，意味着美国运动员将获准参赛。美国曾在1980年全面抵制奥运会。一直私下讨论抵制事宜的美国国家安全委员会拒绝就这项消息置评。

美国总统拜登上个月公布，他正在考虑是否要外交抵制北京冬奥会。在这之后，英国和澳大利亚也传出考虑采取类似做法。

即将上任的德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）则不排除抵制明年2月4日至20日举行的北京冬季奥林匹克运动会。她说：“我们应该更密切观察这场奥运会。各国政府有不同的应对方式，我们肯定会在接下来几周内讨论。”

中国常驻联合国代表张军上周批评鼓噪“外交抵制”北京冬奥会的做法不得人心，注定失败。他说：“你来，或者不来，北京冬奥会就在这里，必将取得成功”。

《环球时报》上周一（11月29日）引述知情人士报道，中国从未向美国政客发出过出席北京冬奥会的邀请，目前也无相关邀请计划。