哈佛汉学家宋怡明：文明冲突理论无意义

美国哈佛大学费正清研究中心主任、哈佛大学东亚系中国历史教授宋怡明(Michael A.Szonyi)认为,另一名哈佛学者亨廷顿(Samuel P. Huntington)提出的的“文明冲突论”无意义。

据中新社报道,著名明清及中国近代史学家宋怡明接受中新社“东西问”独家专访时说,我认为文明冲突理论是没有意义的。亨廷顿是很好的学者,但对于文明冲突论,我认为是基于对社会如何运转的根本性错误认知。

他指,人类社会当然存在冲突,但认为不同文明之间寻求不同东西,显而易见证据是不足的。一种文明并不只有一个声音、一种行为方式。

宋怡明说,在亨廷顿的文明冲突理论中,列举了几种文明间的冲突,其中一个是在伊斯兰文明和西方文明之间。美国确实和伊斯兰世界中的一些群体存在冲突,但不能说整个伊斯兰世界都与美国、西方价值观存在冲突。当今社会的很多差异与不同国家最近几百年的做法更加相关,“我不认为这些差异是历史性的、文明间的差异。”

宋怡明还说,在一定程度上他的职业的意义就是让美国和英语国家更好地了解中国。在他看来,不同文化之间的互相了解没有根本障碍,但这只是从乐观角度看待人性的结论。事实是,人们对于未知的事物通常会感到害怕并且给予负面回应,但这些都是可以解决的。我一直支持民间外交,也非常相信只要人们可以见面,就可以解决问题。

“我想说我现在的很多学生,如果他们去到中国,会对中国有更好的了解。更重要的是,如果他们之后在美国成为商界、政界领袖,他们的中国经历会有利于美中关系发展。这种人文交流在当下有意义,对未来同样有影响。”

亨廷顿1996年出版《文明的冲突与世界秩序的重建》(The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order),在学术界、政治界影响广泛。