中共中央政治局会议：促进房地产业健康发展

中共中央政治局会议提出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

据新华社报道，中共中央政治局昨天（6日）召开会议，分析研究2022年经济工作。

会议提出，明年要保持经济运行在合理区间，保持“社会大局稳定”，迎接中共二十大召开。经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策； 坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作。

此外，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。

会议提出，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

会议提出，要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力；微观政策要激发市场主体活力；强化知识产权保护；结构政策要着力畅通国民经济循环，提升制造业核心竞争力，增强供应链韧性。

“科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环”，会议指出。

会议提到，改革开放政策要增强发展动力，有效推进区域重大战略和区域协调发展战略，抓好要素市场化配置综合改革试点，扩大高水平对外开放。

会议还提出，社会政策要兜住民生底线，落实好就业优先政策，推动新的生育政策落地见效，推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度。