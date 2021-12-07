阿里巴巴创2017年以来最大涨幅

阿里巴巴股价周一跃升，引领在美上市中国科技股反弹。此前该公司宣布管理层重组，且北京的决策者加大对经济的支持力度。

据彭博社报道，阿里巴巴的ADR上涨10.4%，为2017年6月以来最大涨幅。该公司此前宣布，从4月1日起，徐宏将接替武卫出任首席财务官。同时，中国央行宣布将于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。

纳斯达克金龙中国指数上涨3%，止步六连跌。

Oanda高级市场分析师Ed Moya说，“中国降准向华尔街发出信号：北京方面对经济前景感到紧张，以及对科技行业的监管整顿可能接近尾声。”

过去一年，阿里巴巴乃至广泛的在美上市中概股都过得惊心动魄。由于北京的监管整顿和美国的退市威胁，阿里巴巴股价今年已下跌47%。

虽然周一的上涨帮助阿里巴巴挽回约320亿美元市值，但其市值从去年晚些时候的历史高位至今已累计损失逾5000亿美元。彭博汇总的数据显示，分析师仍然看好阿里巴巴的长期前景，超过90%分析师给出买入评级。

阿里巴巴的公告称，武卫将继续为阿里巴巴合伙的合伙人及阿里巴巴董事会的执行董事。另外，阿里巴巴透露，公司将新设立两个数字商业板块，海外和中国国内板块分别由蒋凡和戴珊负责。

花旗分析师Alicia Yap称，新组建的商业板块团队应有助于阿里巴巴在中国国内跟上消费者支出行为的变化，同时也有助于推动未来在国际上的货币化。