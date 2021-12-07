中共政治局分析明年经济工作强调保持社会大局稳定

中共政治局昨天（6日）召开会议，分析研究明年的经济工作，强调持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

据中国央视新闻报道，会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

在房地产领域，会议要求推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。中国也要推动新的生育政策落地见效，推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度。

会议要求在防疫工作方面坚持“外防输入、内防反弹”，统筹安排煤电油气运保障供应，确保老百姓温暖过冬，并做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，确保办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

另一方面，中国社科院在昨天公布的《经济蓝皮书》中，提出积极推动房地产业“软着陆”。

综合中新网、中国网经济和中国证券网报道，中国社会科学院院长谢伏瞻在发布会上坦承，当前部分房地产企业债务问题较为突出，正处在应对和化解之中。他说：“需要引起重视的是近期房地产销售和投资、土地出让出现了放缓迹象，部分城市出现了房价下跌和购房的观望情绪。”

谢伏瞻也指出，房地产相关产业链条较长，在国民经济中具有系统重要性，特别是对于依赖较高的地区，并担心房地产市场一但过度放缓，可能触发更为复杂的风险传导链条。

经济蓝皮书也预计，中国经济今年将取得8%的增长，2022年则将减少至增长5.3%左右。