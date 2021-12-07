台湾拟将大陆人纳入同婚范围

台湾大陆委员会（简称陆委会）近期拟修订两岸条例，将大陆人民纳入同性婚姻范围内。

综合《联合报》、中央社等台媒报道，陆委会前天说，为符合现行跨境民事事件选法规则潮流，拟修正两岸条例，内容包括两岸人民结婚相关规定，未来将与《涉外民事法律适用法》（简称涉民法）接轨；如果这项修法草案均获台湾行政院、立法院通过，等同于完成两岸同婚的合法化。

不过，由于大陆官方不承认同婚，以涉民法作为准据法后，两岸婚姻不必审核陆方结婚证书，可直接赴台面谈。

但为防范假结婚，陆委会强调，基于国安考量，台湾移民署会进行面谈严格查核，把关杜绝跨境假结婚影响台湾社会的安全与安定。

此前，台湾同婚专法仅允许台湾人和同样同婚合法的国家或地区人民结婚，为补足同婚权益，台湾司法院今年1月通过涉民法修法草案，规定只要一方是中华民国国民，可以在台湾同性结婚，但两岸同婚部分，因涉两岸条例，当时并不在修法范围内。

据报道，陆委会副主任委员邱垂正昨天在列席立法院内政委员会备询前受访说，上述是陆委会有关两岸条例民事章则的修法预告，包含性别平等概念、儿童福利保障、智慧财产权及新型商业型态，保障两岸人民权益和国家安全，修法项目很多，就是把民事章则全部准用涉外民事法律适用法。

他也说，会强化管理，包括面谈、审查以及人流管理的机制。