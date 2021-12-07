恒大将设风险化解委员会 许家印任主席

中国恒大周一发布公告称，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会；该委员会不属于董事会下属委员会，但将积极在集团未来风险化解事项中发挥重要作用。

据路透社报道，这则刊登在港交所的公告显示，风险化解委员会的成员包括集团目前高管、若干领先企业的高管及专业人士等。主席许家印将出任风险化解委员会主席，广东省政府旗下粤海控股副总经理刘志鸿将出任联席主席。

公告并称：“董事会相信，风险化解委员会成员的丰富经验及其能调动的广泛资源，有利于本集团更顺利解决目前面临的各项困难。”

广东省政府过去较为瞩目拯救企业个案为粤海控股，后者为广东省政府全资拥有的国企，于亚洲金融危机后爆发债务违约风险，其后时任广东省副省长王岐山负责处理粤海事件，并于1998年底宣布聘请高盛担任粤海重组的财务顾问。

中国恒大集团上周五（3日）称“未能履行”2.6亿美元的境外债务担保责任，广东省政府当晚紧急约谈实控人许家印，并向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作；中国“一行两会”也连夜发声。市场仍关注恒大今日债券能否付息。

中国恒大周一收盘狂泻19.56%至1.81港元，股价创纪录新低；该股今年迄今已累计下跌近九成。