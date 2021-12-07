加拿大驻华大使将卸任 称助两加国公民获释为一生荣幸

加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）将在今年底卸任。

综合路透社和彭博社报道，鲍达民昨天（6日）发表声明宣布离职信息，并将在任期间协助两名加拿大人康明凯和斯帕弗获释，视为他一生的荣幸（the honor of a lifetime）。

总理特鲁多则另一份声明中说，他带着感激和敬意，接受鲍达民离职的决定，并说：“过去两年，在两国关系面临严峻挑战的时候，多鲍达民以坚定、正直和同情心，带领我们的中国团队。”

鲍达民在中加关系陷入低谷时期，于2019年9月接任驻华大使重担。华为首席财务官孟晚舟2018年12月在加拿大被捕，北京数日后以涉嫌从事危害中国国家安全的活动为由，拘捕康明凯和斯帕弗。

孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议后，于今年9月24日在加拿大获释并返回中国，康明凯和斯帕弗之后也获释离开中国。鲍达民将在今年12月31日卸任。

特鲁多正面对来自最大反对党保守党的压力，保守党以人权问题为由，要求特鲁多对中国采取更强硬的立场。党魁奥图尔（Erin O'Toole）批评特鲁多在对华关系课题上处理不当，并呼吁政府考虑外交抵制北京冬季奥运会。

两名高级外交消息人士透露，加拿大正制定印太地区新策略，部分的原因是为了处理与中国有关的课题。