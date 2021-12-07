报告：全球军售百强 美国第一 中国第二

一份研究报告显示，虽然去年受疫情影响，全球经济萎缩，世界100家最大武器制造商的销售额仍继续增加，其中美国企业占总份额第一，中国紧随其后。

据美国之音报道，根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的计算，2020年世界百大武器制造商的销售额总计达5310亿美元，与上年相比实际增长1.3%。

美国再次成为拥有最多名列百大的武器制造商的国家。41家美国武器制造商的军售总额达2850亿美元，比2019年增长1.9%，占百大企业总销售额的54%。自2018年以来，军火总销量前100名中，排名前五的公司均来自美国。

而进入百大的五家中国公司，军售总额估计为668亿美元，比2019年增加1.5%，占百大公司的总销售额的13%，仅次于美国公司，英国公司总销售额则排名第三。

SIPRI的专家认为，中国军火企业近年来受益于中国的军事现代化计划和军民融合，已步入世界上最先进军事技术生产商的行列。

另一方面，100强中的26家欧洲军火公司合计占军火总销售额的21%，即1090亿美元。七家英国公司在2020年的军火销售额为375亿美元，比2019年增长6.2%。唯一进入前10名的欧洲公司贝宜系统有限公司的军火销售额增长了6.6%，达到240亿美元。

2020年，100强中的四家德国公司，军火销售额达89亿美元，比2019年增长1.3%。这些公司合计占100强军售总额的1.7%。

百大公司中的九家俄罗斯公司，军售总额从2019年的282亿美元下降到2020年的264亿美元，占百大武器制造商军售总额的5.0%，下降了6.5%，延续了2017年以来的下降趋势。

SIPRI军事支出和武器生产项目研究员马克斯坦纳说：“行业巨头在很大程度上受到政府对军事产品和服务的持续需求的保护。在世界大部分地区，军费开支增加，一些政府甚至加快向军火工业支付款项，以减轻冠病危机的影响。”

