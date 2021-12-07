上海文峰秘书“彩虹屁”文章上热搜 公司曾多次被约谈

上海文峰集团微信公众号发布的一篇狂赞老板的文章在中国网络引起关注并登上微博热搜榜，虽然文章已被删除，但有媒体发现，上海文峰美发美容此前已因被上海市消保委两次约谈而上热搜。

据澎湃新闻报道，上海文峰集团微信公众号“今日文峰”前天（5日）发布一篇名为《秘书眼中的上海文峰美容美发集团总裁陈浩》的文章。

该公司总裁秘书在文中将集团总裁陈浩称作“浩哥”，文章称，陈浩掌握万物之规律，是首屈一指的三百六十行状元大满贯等，“浩哥是有天眼的，只有浩哥的思想才是帮助我们成功的唯一方向。”在文章的精选留言中，还有人把陈浩比作“卧龙凤雏”。

文章中将陈浩描述为“吃穿用住都不奢靡”，一心扑在工作上的人。但文中也有多处自相矛盾，比如，文章称，陈浩有很多名贵的树木和翡翠，并买了大量的商铺，但文章又称陈浩此举是为了“增强品牌影响力，给我们提供坚实的后盾去打造百年企业”。

此事登上热搜后，文章已在“今日文峰”公众号被删除。但文峰官网仍不乏类似风格吹捧陈浩的文章。

上海市消保委上个月17日发文提示称，美容美发企业文峰商业模式或暗藏重大风险，建议相关部门进行监管，消费者也应谨慎消费。

此前，文峰国际所属上海文峰美发美容有限公司已两次被上海市消保委约谈，涉及“大额消费拒不退款、售后服务缺位、价格不透明、虚假宣传、强制消费”等问题。

上海市消保委认为，文峰以“产品+服务”的套餐预售，规避预付卡监管。据消费者反映，文峰公司以“产品+服务”的套餐名义向消费者推销，金额达到数万乃至数十万元人民币，这种模式本质上就是预付性消费行为。

文峰通过这种套路规避了相关预付卡和预付资金监管的法律法规，由此可能会给消费者造成重大风险。消费者同时反映文峰门店不主动提供充值凭证和消费凭证，亦不明示其加盟店身份，加大了消费者的维权难度。

上海市消保委透露，相关数据显示，今年6月到11月初，上海市消保委共受理文峰美发美容相关投诉193件，投诉量居高不下，很多消费者投诉反映，被文峰公司诱导消费后，多次与该公司沟通要求退款，一直无果。

此外，去年3月，文峰集团以“抵御病毒”为卖点，对旗下的一款化妆品进行虚假宣传，因此被上海市杨浦区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款50万元（人民币，下同，约10.75万新元）。

文峰集团官网信息称，该集团是集美发、美容、科研、生产、教学、服务、推广为一体的集团化企业，并在全国各大、中型城市的美发美容连锁直营店达数百家，并拥有生物制药厂、化妆品厂、医疗美容中心和职业技能培训学校，现有员工近万人，年总销售额达数十亿。