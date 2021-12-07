夏宝龙强调爱国者治港是搞五光十色

中国国务院港澳办主任夏宝龙强调，在新选举制度下的香港立法会选举不是单声道，候选人来自不同的政治团体、政治派别，代表不同的政治光谱，并说“爱国者治港”是搞“五光十色”，具有多样性。

据港澳办网站提供的致辞稿，夏宝龙昨天（6日）通过视频，在一个活动上致辞时说，新制度下的立法会选举参选报名很踊跃，竞选活动正在热火朝天开展，并强调香港民众投下的不仅仅是个人的选票，更是对“一国两制”的坚定信心、对国家富强昌盛的美好希望、对香港繁荣稳定的共同心愿。香港将在本月19日举行立法会选举。

夏宝龙认为，新选举制度具有广泛代表性、政治包容性，立法会选举候选人既有土生土长的香港人，又有讲普通话的“港漂”（在大陆出生，长期在香港工作生活的居民，及其在港出生的子女）、台湾出生的人士、加入中国籍的“老外”。多名持有不同政见和主张的人士，都成功获得了提名。

他强调，在“爱国者治港”方面，绝不是要搞清一色，强调的是港独分子、反中乱港分子绝对不能进入特别行政区管治架构。在拥护“一国两制”方针、效忠中华人民共和国及香港特别行政区，遵守宪法和《基本法》《香港国安法》的大前提下，只要善于在治港实践中全面准确贯彻“一国两制”方针、善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题、善于为民众办实事、善于团结方方面面的力量、善于履职尽责，任何人都可以成为治港者。

夏宝龙批评香港过去曾盲目追求西方式民主，但实际上带给香港社会的并不是真正的民主，而是社会分化、恶斗，导致社会失序、经济失衡、管治失效的危机。他说：“香港“黑暴”带来的惨状历历在目，是我们心中的痛，香港居民并没有真正享受到民主。新选举制度，使选举回归良性竞争，为我们香港人谋实惠、谋福祉。”

夏宝龙认为，香港的选举制度好不好，要看是否符合香港实际、是否有利于香港的长期繁荣稳定和长治久安，任何外部势力都无权干涉。他抨击大肆抹黑、污蔑香港选举制度的人士暴露了出他们的无知、傲慢和偏见，并强调他们不是民主课堂里的优等生，更没有资格当教师爷。数典忘祖、勾结外部势力的反中乱港分子也终将受到应有的惩罚。

另据香港01和《明报》报道，全国港澳研究会副会长刘兆佳研判，夏宝龙上述说法并非为了催票，而是反击美国即将举行的民主峰会，驳斥西方对中国和香港民主的攻击，突显新选举制度的自信，不会对外部势力批评而逆来顺受。

香港中文大学政治与行政学高级讲师蔡子强则形容夏宝龙在选举前两周发表演说史无前例，显示中国中央政府相当重视本次立法会选举和投票率。