火币网将停止大陆用户交易 三大平台均宣布年内退出

早前停止新用户注册之后，虚拟货币交易所火币网宣布将在年底前停止存量用户的各项交易。

据财新网报道，根据Huobi Global（火币全球）12月5日官方公告，Huobi Global将于今年12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易，同时停止为中国大陆地区用户提供任何资产空投服务，平台提币功能将保持开放一至两年，具体关闭时间另行通知。

此举是落实9月24日中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、公安部、市场管理总局、银保监会、证监会和国家外汇管理局十部门，联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称《通知》）。

《通知》强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并明确了境外虚拟货币交易所通过互联网向中国大陆境内居民提供服务同样属于非法金融活动，将对境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

据报道，《通知》当时发布后，三大数字货币交易平台均发布声明，停止中国大陆地区新用户注册。

Huobi Global称，为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global于2021年9月24日停止中国大陆地区新用户注册；对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。

9月25日起，Binance（币安）也已停止对中国大陆地区新用户手机号码注册，在 Binance App内新用户注册时手机号码国家/地区选择中，已删除中国大陆地区，但仍保留香港、澳门和台湾。10月13日，Binance发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称将在12月31日24时下架C2C CNY交易区，并将对中国大陆地区用户清查。根据通知，若发现中国大陆地区用户，对应账户将切换至“只许提现”模式，用户只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。

OKEx平台也在10月13日发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，称自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

至此，火币、币安、OKEx三大数字货币交易平台均已宣布退出中国大陆市场。

不过，财新网透露，三大平台虽然在中国大陆不再设办公室，且创始人团队都已移居海外，但目前仍有大量工程师等研发人员在中国大陆工作，他们以签约第三方外包公司的形式，作为外包人员居家办公。