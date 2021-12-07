安倍对中国军方动向表示警惕

中国海军测量舰上个月被指进入日本领海，日本前首相安倍晋三对此事表示警惕。

据日本共同社报道，安倍昨天（6日）在执政党自民党“安倍派”清和政策研究会举办的政治资金集会上认为，这起事件“可以说是相当程度的挑衅”，并就钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）课题说：“希望不要误判在我们的手中坚决守住的决心”。

不过，安倍也声称，他绝不是要挑衅中国，并说清和政策研究会从创立起就一直希望发展日中关系。安倍派是自民党的最大派系。

日本防卫省上个月公布，中国海军1艘测量舰11月17日晚在鹿儿岛县屋久岛和口永良部岛附近海域，驶入了日本领海。

安倍也说，1978年签订的《日中和平友好条约》规定两国不谋求霸权，并反对一切试图确立霸权的做法，并希望中国“也能够记起当时的精神”。

首相岸田文雄、副首相麻生太郎和干事长茂木敏充也出席了这场政治资金集会。

安倍晋三上周受邀在台湾民间智库主办的论坛上视讯演讲，以罕见的直白与强烈用词称，日本无法容忍大陆武力犯台。安倍说，这对日本国土意味着重大的危险，因此“台湾有事”，等同于“日本有事”，也可以说是等同于“日美同盟”有事。这引发北京强烈不满，中国大陆外交部紧急约见日本驻华大使垂秀夫，提出严正交涉。