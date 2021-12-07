佳兆业债券持有人据悉提出宽限方案以避免违约

知情人士称，中国房企佳兆业的一组债券持有人于昨（6日）晚在香港向该公司发出了正式的宽限提案。

据彭博社报道，该提案可以使佳兆业4亿美元周二到期的美元债券免于正式违约，但仍有不确定性，佳兆业的票据交换提议上周遭持有人拒绝。

据知情人士透露，该债权人小组持有面值约50亿美元的佳兆业债券，由总部位于纽约的咨询公司Lazard Ltd.担任顾问。

知情人士说，讨论内容包括一项所谓的新资金交易，该交易将向佳兆业注入现金。佳兆业拒绝置评。

中国央视先前报道，佳兆业无法向买家交付一些住宅项目，广州的项目也欠薪。

佳兆业的债务困境最近让已陷愁云惨雾的房地产行业雪上加霜。它是中国房企中第三大的美元票据发行商，尽管按销售额计该公司在中国房地产开发商中仅排名27位。

由于政府打击过度借贷以及亚洲最大的垃圾美元债券发行商中国恒大的流动性吃紧，中国的房地产开发商几个月来一直受到债务危机的困扰。

与陷入困境的开发商中国恒大一样，佳兆业也频频在离岸市场发债，流通中的美元债券规模约达116亿美元

彭博社的报道称，在担心危机扩散下，当局出手。最新的支持措施于周一出台，中国央行下调金融机构存款准备金率。当局也传达出放松房地产调控的信号，支持商品房市场更好满足“合理”住房需求。

自10月底中国监管机构要求企业履行离岸债券义务以来，中国房地产行业的违约情况已有缓解。即便如此，彭博汇总数据显示，中国发债主体2021年离岸债券违约规模还是达到了102亿美元的纪录高位，其中36%来自地产商。