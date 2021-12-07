中国11月出口创四个月新低 进口创三个月高位

中国海关总署今天公布，以美元计价11月出口金额3255.3亿美元，同比增长22%，为四个月低点；进口金额2538.1亿美元，同比增长31.7%，为三个月最高。

中国海关总署官网刊登的新闻稿并显示，11月贸易顺差为717.2亿美元；路透社此前的预估中值为顺差827.5亿美元。

11月以美元计价出口环比增8.4%，比2019年同期增长47%；进口环比增17.6%，比2019年同期增长37.7%。

1至11月，中国以美元计价出口同比增31.1%，比2019年同期增长33.9%；进口增长31.4%，比2019年同期增29.6%；贸易顺差5817.1亿美元，同比增加29.8%。

路透社并根据海关数据测算，中国11月对美国贸易顺差369.5亿美元，1至11月累计顺差3575亿美元。

海关并公布，以人民币计价，中国11月出口2.09万亿元，同比增长16.6%，环比增7.6%，比2019年同期增长33.4%；进口1.63万亿元，同比增长26%，环比增16.6%，比2019年同期增长25%；贸易顺差4606.8亿元，同比减少7.7%。

据彭博社分析，这份数据显示，全球在整个疫情期间对中国商品的强劲需求丝毫未减。如果冠病病毒新变种奥密克戎（omicron）的传播被证明后果严重，其他国家又开始实施封锁措施，那就可能为中国的出口提供支持，特别是个人防护装备和居家办公设备类产品。

中国经济正承受着越来越大的压力，因为楼市滑坡在加剧——这一因素明年可能会继续拖累经济增长。中国政府周一采取行动加大对中国经济的支持——央行宣布降准，这将释放1.2万亿元人民币（约2576亿新元）的流动性。