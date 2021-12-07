江苏南通市容管理人员强夺老人甘蔗？官方启动问责

网传“江苏南通市一老人卖甘蔗遭市容管理人员抢夺”一事在中国网络引起巨大关注后今天出现新进展，当地区纪委已介入调查，并启动问责程序，也将登门向卖甘蔗的老人致歉。

一则关于“南通市容管理人员当街抢夺卖甘蔗老人的甘蔗”视频昨晚（6日）在网络流传。相关视频显示，多名身穿带有“静通市容”字样服装的人员围住一名推着单车的男子，并拿走车筐里的甘蔗，男子发出哭喊声。

据澎湃新闻报道，南通三星镇政府工作人员今天凌晨证实，昨天下午的确有前述情况发生，涉事卖甘蔗的小贩乱扔甘蔗皮，影响了市容市貌，市容管理人员多次提醒无果，遂拿走甘蔗，引导小贩到指定地点售卖，“（市容管理人员）先拿走（甘蔗），（小贩）走了以后还是还给他的”。

对于有网友质疑，视频中市容管理人员存在暴力执法行为，上述工作人员予以否认。该工作人员称，视频中身穿带有“静通市容”字样服装的人员并非政府部门工作人员，而是来自静通市容管理服务有限公司，“（静通市容）是政府购买服务的第三方公司，承担市容管理的（工作）”。当地政府部门已暂停涉事人员的工作，并启动调查程序。

三星镇政府昨天深夜又通过官方微信发布情况通报称，经三星镇政府核实，身着保安制服的为该镇购买服务的第三方市容公司人员，按合同承担市容管理相关工作。

三星镇政府称，其现场处置过程简单粗暴，与约定工作要求格格不入，对此深感痛心，同时对相关人员的行为给老人造成的伤害深表歉意。

江苏海门市委宣传部官方微博今天上午发布事件相关通报称，区纪委已介入调查事件，对三星镇负有管理职责的政府主要领导、分管领导、城管中队负责人、城管片区责任人启动问责程序；三星镇政府将登门向老人致歉，并终止与南通静通市容管理有限公司合作，将南通静通市容管理有限公司列为黑名单，并根据合同条款对南通静通市容管理有限公司进行相应经济处罚。

区政府今天下午还将召开全区城管执法人员警示教育会议，深刻吸取教训，宣传文明执法、温情执法。

报道还称，针对网传的视频内容，江苏静通市容管理服务有限公司一位工作人员今天上午说，公司已向海门当地警方报警，“视频断章取义，声音是后期加工上去的，我们工作属于正常管理流动摊贩，当时我们对他暂时扣留物品，视频网站是为了博取流量，现在（我们）正在处理”。

当被要求提供原视频证实上述说法时，这名工作人员说，“现在正在忙，我正在处理”。