朱立伦吁台立法院删政府养网军预算

台湾立委高嘉瑜遭家暴事件持续发酵，扯出民进党内网军互打的事件，绿营网军也被指可能为涉案者林秉枢洗白。国民党主席朱立伦就此事指民进党长期养网军，甚至用网军来夺权，是摧毁台湾的最严重暗黑力量，并呼吁立法院不分朝野都要强力监督，删除所有政府养网军的预算。

综合风传媒、联合新闻网和ETtoday新闻云报道，家暴事件曝光后，一个叫“CrazyWinnie没品维尼”网民便在网络平台PTT频频发文，帮林秉枢洗白带风向，外界后来指太阳花学运参与者、自称“台独机关枪”的李柏璋是文章作者。

李柏璋否认发文帮忙洗白，但高嘉瑜前男友马文钰声称，对照李柏璋在PTT当网军的惯用文法和语气，“可以肯定文章绝对出自李柏璋之手”。李柏璋后来也被揭露，曾涉及多起妨害名誉案件而被台南地检署通缉，也涉及偷拍与前女友性爱过程。

李柏璋2015年在当时任民进党籍台北市议员颜圣冠的志工时，偷拍国民党市议员秦慧珠飙骂台北市警察局长，并将视频上传到互联网。李柏璋在秦慧珠扬言要提告偷拍者后，在面簿上发文致歉。

《中国时报》则报道，民进党内网军在高嘉瑜事件上互打，除了有意图帮林秉枢洗白的网民之外，也有绿营侧翼名嘴将林秉枢抹成“中共同路人”，目的是要企图掩盖党内互打的情况。

另有传言指高嘉瑜施暴男友林秉枢疑似是绿营网军，也被爆与绿营关系匪浅，甚至疑似串通绿营网军为自己洗白。

此外，有网民发现维基百科上“林秉枢家暴案”内容12月2日被修改，新增曾与林秉枢合照或互动的三人：网红“馆长”陈之汉、台北市长柯文哲和副总统赖清德，而修改内容的用户使用了与政府单位有关的地点登陆维基百科网站。网民质疑为何只加注上述三人，又是否有网军参与。

台湾公路总局后来公布，用户登陆维基百科网站时所使用的互联网协议（IP）地址，确实为公路总局对外上网的其中一条电路，但引述防火墙纪录称，当天并没有从该电路连线至维基百科的纪录。

台北市国民党籍议员罗智强在网军事件曝光后，指责民进党用政府资源豢养的网络部队，严重伤害民主，并提出针对反政府网军的公投，要求养网军的政府机关首长必须坐牢10年。

朱立伦对罗智强的提议认为，这是民意的一个强烈的怒吼，国民党会先从立法院党团强力监督，如果民进党还不知道悔改，国民党会动用一切的力量，包括公投，让民意所痛恨的“网军治国、网军毁台”的情况能够解决。