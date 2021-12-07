中国批美外交抵制冬奥是自导自演政治闹剧

针对美国外交抵制北京冬季奥运会，中国常驻联合国代表团、驻美大使馆等相继做出回应，指美国所谓“外交抵制”是自导自演的政治闹剧，并称美国政客来或不来，对北京冬奥会的成功举办不会有任何影响。

据央视网报道，中国常驻联合国代表团发言人当地时间6日就美国外交抵制冬奥答记者问时说，北京冬奥会和冬残奥会是冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是冬奥会的主角。冬奥会的成功，不取决于个别国家官员是否出席。

发言人强调，中国为北京冬奥会和冬残奥会做好了准备，欢迎所有运动员及客人，“至于有的人说不想来，答案就是，你来，或者不来，北京冬奥会就在这里，必将取得成功”。

发言人批评说，美国政府的决定反映了其冷战心态，意欲将体育政治化，制造分裂，挑起对抗，“这种做法不得人心，注定失败，只能让他们更加孤立”。

另据路透社报道，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇就美国外交抵制做出回应，指美国政府的“外交抵制”是“政治操弄”，因为中方没有向美国政界人士发出邀请。

刘鹏宇说，“事实上，没有人会关心这些人来不来，这对北京2022年冬奥会的成功举办没有任何影响。”

同时，刘鹏宇还在个人推特账号上批评说，那些鼓吹抵制北京冬奥会的政客们“是为了自己的政治利益，故作姿态”。

另外，中国前驻英大使、现任中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明也在推特发文，指责美国政府的“外交抵制”是对奥林匹克宪章精神的“严重歪曲”（grave travesty）。

刘晓明写道，冬奥会不是政治姿态和政治操弄的舞台，美国政客在没有受到邀请情况下不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情、哗众取宠、政治操弄，是对《奥林匹克宪章》精神的严重玷污，是赤裸裸的政治挑衅，更是对14亿中国人民的严重冒犯。

美国白宫今天凌晨宣布，基于中国对人权的“暴行”（atrocities），美国将不派官方代表团参加北京冬奥会。不过，美国运动员可以自由参加比赛。

在美国宣布外交抵制后，日本首相岸田文雄今天称，日本将会自行决定是否派官员出席冬奥会。岸田说：“日本政府在做决定时会考虑很多因素，包括奥运会的目的、外交形势，以及日本的国家利益。”

今天早前，新西兰副总理罗伯逊以冠病疫情为由，表明新西兰将不会派部长级的外交官出席北京冬奥。