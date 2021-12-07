中国年度十大网络用语发布 YYDS上榜

中国国家语言资源监测与研究中心昨天发布2021年度十大网络用语，依次为：觉醒年代；YYDS；双减；破防；元宇宙；绝绝子；躺平；伤害性不高，侮辱性极强；我看不懂，但我大受震撼；强国有我。

首先，觉醒年代会入榜，原因与今年初的大热电视剧《觉醒年代》有关；这部剧是官方为纪念中共建党100周年而推出的“重大革命历史题材的作品”，由中国央视一套在黄金时段播出。

该剧以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中共机关刊物为时间线，以陈独秀、李大钊、胡适、蔡元培、鲁迅、钱玄同等中国近代名人从志同道合到分道扬镳的传奇故事为基本叙事线，以毛泽东、陈延年、陈乔年、邓中夏等热血青年追求救亡图存的坎坷经历为辅线，形象再现了新文化运动、五四运动，以及中共建党这段风起云涌的历史画卷。

按以往经验，这类政治色彩较重的主旋律题材通常收视率不佳，尤其不受年轻人关注。《觉醒年代》却是个例外，它在播出前并没有大肆宣传，但一经播出就赢得良好口碑，并且随着剧情展开，吸粉越来越多。

这部剧目前的豆瓣评分高达9.3，在为这部剧打分的38万网民中，超过94%给予四星以上好评。

至于YYDS，则是“永远的神”汉语拼音缩写。据报道，由于有中国游戏主播在直播过程中将自己敬佩的游戏团队称为“永远的神”，而被网民广传。如今，YYDS主要用于表达对某人的高度敬佩和崇拜。此外，YYDS还可以用来赞美国家、机构、组织、事件、事物等。

在2021年东京奥运会期间，YYDS随著中国运动员的亮眼表现而被中国网民大量应用于网络上。

排在第三位的双减，则源于中国官方7月发布的“双减”政策——该政策要求减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

不过，部分舆论认为，在中国竞争激烈的考试选拔制度下，双减难以消除家长对孩子考试成绩的焦虑。

此外，近期大热的元宇宙概念也出现在十大网络用语中。该词汇源于小说《雪崩》的科幻概念，现指在XR（扩展现实）、数字孪生、区块链和AI（人工智能）等技术推动下形成的虚实相融的互联网应用和社会生活形态。

躺平也是今年中国网民们使用的高频词。该词指人在面对压力时，内心再无波澜，主动放弃，不做任何反抗。中国国家语言资源监测与研究中心称，躺平更像是年轻人的一种解压和调整方式，是改变不了环境便改变心态的自我解脱。

据澎湃新闻报道，2021年度十大网络用语是基于中国国家语言资源监测语料库（网络媒体部分），采用以智能信息处理技术为主，兼顾领域专家意见和相关站点收录情况的方式获得的；监测语料库包含视频弹幕、网络论坛、新闻等不同媒体形式的语言资源。其中，此次发布涉及的视频弹幕数据约11亿条，字符数超过100亿；网络论坛数据包含约35万条帖子，字符数超过3亿。