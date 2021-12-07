林郑：港陆通关时间等北京决定

香港特首林郑月娥今天说，中国大陆专家认为香港已具备免隔离通关条件，至于大陆和香港什么时候恢复通关，最终要看北京的决定。

综合《明报》、《星岛日报》等港媒报道，林郑今早出席行政会议前说，香港正为通关作筹备工作，除了已公布的香港健康码安排，在通关配额制大前提下，会优先考虑那些迫切需要进入大陆的商务、公务人士；同时，也会争取开放部分配额给其他有需要人士。

林郑也提到，为配合通关，香港保安局正评估需重开更多陆路口岸以应付通关人流，不过她说，当局目前仍会以开放陆路口岸为先，暂时不会考虑高铁、直通车及港澳码头。

据彭博社报道，林郑还同时警告，如果香港“不能继续提高疫苗接种率，会对扩大通关有阻碍”。彭博冠病疫苗追踪数据显示，香港目前仅有61％的人完成疫苗全程接种。

网媒“香港01”上周引述政府消息人士称，随着香港冠病疫情基本受控，最快能在圣诞节前实施与大陆免隔离通关。

该名消息人士称，初期阶段需以稳妥为主，认为以每天1000名额起步较好；若一切运行顺畅，便能争取更多名额，甚至是每天5000人以上。

消息人士强调，熔断机制足以影响通关成败。虽然据传只要香港发现一起本土病例，大陆便马上“封关”；但早前大陆专家团在香港视察后，对香港防疫状况感到满意。目前决定只要疫情没有在社区暴发，便可认定香港为安全，因此估计可放宽，不必发现一起本土病例便马上“封关”。