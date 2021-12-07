调查称生育一孩中国妇女就业几率降6.6%

中国多地最近密集出台鼓励生育措施，但有调查显示，生育一个孩子的妇女就业几率下降约6.6%，有专家呼吁政府部门出台措施补偿用人单位成本，共担生育成本，有利于鼓励生育政策的落地。

中国全国人大常委会会议今年8月表决通过修改人口与计划生育法的决定，据不完全统计，截至目前，中国全国已有20多个省份完成地方人口与计划生育条例的修法或启动修法，其中延长产假、增设育儿假、发放生育补贴备受关注。

但在延长产假的同时，女性未来的从业环境也备受关注。有分析认为，如果生育假期过长，企业用工成本增加，或会进一步加大女性职场歧视。

据《中国青年报》报道，华中科技大学社会学院发布的一项对中国25个省（区、市）共计7642人进行的调查显示，与生育之前相比，生育一个孩子使得妻子的就业几率下降约6.6%；继续生育第二个孩子的妻子，其就业几率再次下降9.3%。

中央财经大学商学院组织与人力资源管理系教授朱飞受访时说，延长产假对女性的种种好处显而易见，但也要看到其执行的难度以及可能带来的潜在问题。例如，一些地方政策明确规定，休生育假不影响晋级、调整工资、计算工龄。但在实践中，大幅延长的假期及可能出现的二孩和三孩情形，对用人单位形成的潜在挑战相当大，执行过程中，女性休完产假之后，工作岗位还在不在，晋级和工资调整是否能通过相应考核等，这些问题都需要考虑。

在公开征求意见的《湖南省人口与计划生育条例（修正案草案）》中，“修改依据和理由”一栏中就提到，假期过长有可能影响女性就业，从长远看，不利于维护和发展女性权益。

朱飞认为，这段话相当中肯，是对待生育客观、理性的说法，现代社会生活、工作节奏越来越快，育龄女性较长时间脱离职场后再返回职场，面临的困难相当大，这对其职业发展和职业生涯的连续性都可能带来巨大冲击。

华中科技大学的调查结果还显示，生育一个孩子将使家庭劳动力市场总收入下降约5.6%；继续生育第二个孩子的家庭劳动力市场总收入再次下降约7.1%。

对此，朱飞解读说，由于生育二孩三孩对用人单位发展和人均效能等都会形成潜在影响，延长产假、增加育儿假等措施可能会导致女性就业更加困难，进而导致年轻人对生育问题更加焦虑。而这些成本全由用人单位负担不现实，要避免政府释放生育红利、完全由用人单位“埋单”。

朱飞认为，政府部门应出台政策，通过财政补贴、税费减免等措施补偿用人单位的成本，共担生育成本，用人单位才能更积极配合这些政策的落地。

北京义贤律师事务所律师叶明欣表示，为配合三孩政策的落实，各地都在调整计生政策，这个立法过程仍需充分吸纳民意，听取各方，特别是用人单位和女性职工的声音，在此基础上科学论证、制定符合当地实际情况的新规则。