美外交抵制北京冬奥 中国：将坚决反制

针对美国政府宣布外交抵制北京冬奥会，中国外交部今天回应说，美方应停止将体育运动政治化，否则将损害中美两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。

美国白宫周一（6日）宣布，基于中国对人权的“暴行”（atrocities），美国将不派官方代表团参加明年2月举行的北京冬奥会。拜登政府也特别提到了中国在新疆的“种族灭绝行为”。

据中国央视报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上被记者问及此事时说，美方炮制所谓新疆存在"种族灭绝"的世纪谎言，早已被事实戳穿。他指出，美方基于意识形态偏见，基于谎言、谣言试图干扰北京冬奥会，这只会让人看清美方的险恶用心，只会使美方更加丧失道德和信誉。

“说到‘种族灭绝’，美国历史上对印第安原住民犯下的罪行才是真正的种族灭绝，这顶帽子美国自己戴最合适不过。”

赵立坚强调，美方做法严重违背奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立原则，同奥林匹克格言“更团结”背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面。中方对美方表态强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。

赵立坚指出，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根据奥运规则，各国官员出席奥运会，应由本国奥委会邀请。美国政府官员是否出席北京冬奥会，是否来为自己的运动员加油，是美方自己的事。

他说，在未收到邀请情况下，美方把是否派政府官员出席同所谓“新疆人权问题”挂钩，这完全是颠倒黑白、错上加错、自欺欺人。

赵立坚也在记者会上警告，美方应停止将体育运动政治化，停止干扰破坏北京冬奥会的言行，否则将损害中美两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。

另外，对于美国将举办2028年洛杉矶奥运会及准备申办2030年盐湖城冬奥会，中国会否考虑外交抵制，赵立坚回答说，美国错误行径破坏了中美体育交流和奥运合作的基础和氛围，是搬起石头砸自己的脚，美方应认清这一错误行径的后果。