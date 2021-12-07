陆委会阻台民众参与海峡论坛 国台办批绿色恐怖

针对台湾陆委会呼吁台湾民众不要轻易参加海峡论坛，中国大陆国台办今天（7日）指责民进党政府干扰破坏两岸交流活动，“‘绿色恐怖’可以休矣！”

第13届海峡论坛将于本周五（10日）在福建举办。台湾陆委会副主委邱垂正昨天重申，海峡论坛是中共对台大型统战平台，已禁止中央部会参加，更不乐见地方政府参与，呼吁要参与的人仔细思考，勿轻易参加。

据海外网报道，国台办发言人马晓光今天答记者问时说，台湾陆委会针对台湾各界参与海峡论坛，公然发出威胁恐吓已不是第一次，民进党当局干扰破坏两岸交流活动也不是新鲜事。

马晓光说，民进党当局一方面声称要评估恢复两岸交流与人员往来，另一方面却不断放话阻挠台湾民众参与海峡论坛，进一步将破坏两岸交流合作、限制台湾民众自由的真实面目暴露无遗，”事实证明，恐吓打压都是徒劳的“。

他还说，扩大交流合作、深化融合发展，是两岸同胞民心所向，是两岸关系发展的康庄大道，他奉劝民进党当局，在两岸各界加强交流合作的时代潮流面前，“色厉内荏的‘绿色恐怖’可以休矣！”

马晓光在本月3日宣布，本届海峡论坛安排论坛大会和青年交流、基层交流、文化交流、经济交流四大版块共41场活动，并面向台湾青年提供了1603个岗位，签订乡建乡创、人才培养、台青创业、行业合作等领域多项协议。

台湾在野的国民党计划派副主席夏立言，透过网络视讯参加本届海峡论坛。