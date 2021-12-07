边防殉职士兵安葬 港媒：透露中印仍有冲突

一名中国士兵去年11月疑似在中印边界地区殉职，他的骨灰上周在湖南桃江安葬。港媒《星岛日报》报道称，这或显示中印两军在边境仍有零星冲突。

由于官方介绍该士兵温涛是“在执行任务中光荣牺牲”，安葬仪式现场挽联写着“热血洒高原”“寸土不让”等字句，还有自称是温涛生前战友的网民称，温涛在风雪边防线上经历“恶仗”，“用自己的生命和鲜血”捍卫边防，外界猜测他可能是在中印边界地区的冲突中殉职。

中印军队去年6月在加勒万河谷发生流血冲突，导致至少20名印度士兵和四名中国士兵死亡。在这之后，中国方面并没有公布是否有其他中国士兵在边界地区冲突中死亡。

《星岛日报》曾致电桃江县政府、大栗港镇政府和镇退役军人服务站，了解温涛殉职细节，但无法取得联系。

据湖南“桃江广播电视台”微信公众号报道，疑似殉职的温涛骨灰安葬仪式上周五（12月3日）在桃江烈士墓园举行，温涛生前所在部队政治工作部主任边庆军在仪式上，宣读了烈士批准文件和温涛事迹。公开资料显示，边庆军是第76集团军某旅政治工作部主任。

据报道，温涛2020年11月15日在执行任务中光荣牺牲，终年33岁，同年12月被生前所在的部队授予革命烈士称号。

照片显示，仪式现场的挽联写着“忠魂不泯，一腔热血洒高原；寸土不让，烈士英名垂青史”。

一名自称是退役老兵的网民后来在知乎平台上撰文悼念温涛时写道：“我无法得知去年11月15日，在风雪边防线上，您和您的战友们经历了怎样的恶仗。但我知道，当祖国一声令下时，您和战友们毫不犹豫地冲了上去，用自己的生命和鲜血，捍卫了祖国的边防。”

另一个网民“津门李哥”则在微博上说，温涛是天狼特种部队四级军士长。公开资料显示，天狼突击队是中国西北地区反恐特战分队，隶属西部战区。

有中国官媒背景的微信公众号“补壹刀”今年10月在报道中印边境课题和双方军长级会谈时发布照片，显示76集团军某合成旅9月上旬在海拔3600多米的昆仑山腹地进行实兵实弹演练，检验部队实战能力。