德勤：全球经济复苏趋势不会改变 中国下行风险可望受控

德勤今天发表的报告称，在冠病疫情反复导致感染人数增加、供应链混乱、能源价格上涨及中国经济增速放缓等影响下，全球经济复苏动力于下半年减弱，但该行认为复苏趋势不会改变，且疫情对经济增长造成的障碍可能逐步消失。

据路透社报道，德勤在最新一期《聚焦亚洲》报告中提到，倘若疫情对经济增长的不利影响能够逆转，并且供应链问题未对工厂运营造成太大阻碍，基于两个原因，对经济复苏持乐观态度。

首先，日益增多的过剩储蓄意味被压抑的需求会大量释放。例如，美国家庭的过剩储蓄预计达到约2.5万亿美元，消费者迫切希望恢复正常生活。随着疫情防控措施解除和对感染病毒的担忧消除，美国和欧洲的消费者纷纷开始旅游和参加娱乐活动。

此外，报告预测企业资本支出将大幅反弹，例如在半导体行业，有些公司更制定了雄心勃勃的资本支出计划，如台积电计划未来三年支出1000亿美元。同时，美国拜登政府的刺激计划也包括投入520亿美元，提升本国半导体产业的韧性和竞争力。

至于中国经济增长放缓会否影响亚太区的前景，德勤指出，有一些抵消因素能够减缓这些风险。

首先是中国大型房企--恒大的危机及其对金融和房地产业的连锁反应可能对中国经济产生影响，但这也是已知风险，政策制定者几个月来一直在研究相关对策。此外，中国有大量经常项目盈余，这也为金融体系提供了另外一种强有力的缓冲。在有针对性的政策支持下，恒大危机对房地产投资的潜在影响也能得到控制，因为尤其在一二线城市，住宅房地产的需求依旧强劲。

其次，近期中国断电所造成的制造业发展瓶颈可能会持续几个月时间，但政策制定者已经采取了应对措施，因此影响在可控范围内。第三，中国继续执行严格的封锁措施，影响力消费者支出和服务业产出，但有迹象表明，政府正考虑采取更有针对性的方式应对疫情，从大范围限制措施转变为精准定向防控，以最大程度降低疫情的经济影响。

最后，报告预计因经济增长面临的威胁日益增多，中国政府可能额外提供一定程度的政策支持。地方政府可能增加基础设施投资，中国央行可能降低金融机构的存款准备金率要求，释放更多流动性。

总体而言，报告虽然不会低估风险的严重性，但认为中国的下行风险能够得到控制。该行预期明年中国经济将持续稳定增长，增长率维持在5至5.5%之间。

