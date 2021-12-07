消息：部分澳门赌场将关闭中介人经营的贵宾厅

知情人士透露，澳门博彩业大亨周焯华被捕后，当地的部分赌场决定关闭由博彩中介人经营的贵宾赌博房。

据彭博社报道，不愿具名的消息人士称，永利澳门和新濠博亚娱乐昨天（6日）通知中介人，他们打算从本月下旬开始关闭这些赌博房，其中永利将在12月20日起关闭所有中介人赌博房，新濠博亚娱乐的中介人赌博房则将在隔天关闭。

永利和新濠博亚娱乐发言人没有就彭博社的置评请求做出回应。

知情人士也说，一些赌场在过去几天开始就增加一般赌博楼层的赌桌数量做准备，并安排更多员工负责赌场自己开设的特殊贵宾赌博活动，以便在博彩中介人经营的赌博房间后，豪赌客还能够赌博。

澳门贵宾博彩年收入达约30亿美元（41亿新元），其中来自博彩中介人的收入占了约75%。赌场为中介人提供赌博筹码，意味着中介人一旦出现债务违约的情况，赌场将可能面对坏账风险。

根据澳门《娱乐场幸运博彩经营法律制度》（俗称“博彩法”），承批公司（即赌场）须就有关博彩中介人及其行政管理机关成员和合作人在娱乐场开展之活动，以及就彼等是否遵守法律及规章规定向政府承担责任；为此，承批公司应监管其活动。

澳门特区政府考虑修改《博彩法》，建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事，并就此事展开公众咨询。

《澳门日报》早前报道，绰号“洗米华”的周焯华被捕后，他所创办的澳门最大中介人公司太阳城集团在澳门的贵宾厅已全线关闭。

