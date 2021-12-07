曾国卫斥抹黑攻击选举制度是徒劳和自招灭亡

香港政制及内地事务局局长曾国卫表示，国务院港澳办主任夏宝龙有关新选举制度下立法会选举的讲话具深刻意义，充分彰显了新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性。曾国卫并说，企图抹黑和攻击香港的选举制度，结果也必然是徒劳和自招灭亡的。

根据《星岛日报》报道，曾国卫认为，夏宝龙的讲话列举了大量的事实和选举现象，印证了经完善的选举制度所达致的预期效果，充分说明新的选举制度绝对是行得通、行得好；是符合香港实际情况，确保“一国两制”行稳致远、香港良政善治的灵丹妙药。市民也可以有绝对信心，国家要做的事情必定是言必行，行必果；国家要为香港好，香港是绝对会好的。

曾国卫还说，即使有些别有用心的国家和反中乱港分子仍死心不息的想搞乱香港，企图抹黑和攻击香港的选举制度，结果也必然是徒劳和自招灭亡的。

曾国卫呼吁市民用好手上的选票选出真心爱国爱港的新一届立法会议员，必定能够做好各项民生经济建设工作，为市民带来幸福。

夏宝龙昨天（6日）通过视频在活动中致辞时强调，本月19日举行的香港立法会选举不是单声道，候选人来自不同的政治团体、政治派别，代表不同的政治光谱，并说“爱国者治港”是搞“五光十色”，具有多样性。

他还说，新制度下的立法会选举参选报名很踊跃，竞选活动正在热火朝天开展，并强调香港民众投下的不仅仅是个人的选票，更是对“一国两制”的坚定信心、对国家富强昌盛的美好希望、对香港繁荣稳定的共同心愿。