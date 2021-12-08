中国官媒：炒房投机者应该放弃幻想

中国官媒《经济日报》发表评论指出，“房住不炒”这一中国房地产政策的定位不会改变，仍有炒房心理的投机者应该放弃幻想。

中共中央政治局前天（6日）召开会议，提出要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。对此，《经济日报》评论认为，此次会议关于住房问题的部署，为下一步中国推进住房保障和促进房地产市场平稳健康发展进一步指明了方向。

这次政治局会议没有明确重申“房住不炒”，对此，文章指出，中国在2016年底首提“房住不炒”，至今一直坚定不移地落实这一定位，即便面对经济下行压力，特别是疫情对经济发展的巨大冲击时，也没有动摇，未将房地产再作为短期刺激经济的手段，不走过度依赖房地产的老路。

文章写道，“房住不炒”这一定位不会改变，仍有炒房心理的投机者应该放弃幻想。

文章写道，有关监管部门应继续坚持“房住不炒”定位，加大监管力度，严格控制用于支持实体经济的贷款辗转违规进入楼市。对于房地产开发企业而言，应该清醒地认识到，整个行业高杠杆、高负债的模式已经难以为继，一旦吃紧的资金链获得改善，应该用于提高产品力和维持健康良性运转，并将降杠杆、降负债、避免踩到“三条红线”作为长期坚持的原则，不应再试图盲目扩张。