知情人士：苏宁考虑为国际米兰引进新投资者

知情人士透露，陷入困境的中国企业集团苏宁控股集团有限公司正在考虑做出新的尝试，为意大利足球俱乐部国际米兰引进新的投资者。

彭博社引述知情人士称，苏宁寻求改善财务状况之际，正在与一位顾问合作，评估一系列可能的资产处置。知情人士也称，苏宁非正式地评估了潜在投资者为国际米兰提供新的股权融资的兴趣。

知情人士并说，2016年取得国际米兰控制权的苏宁可能最快于明年年初启动出售国际米兰股权的正式程序。

去年，作为欧洲顶尖球队之一的国际米兰录得创纪录的亏损，球场关闭和其它的抗疫措施使其财务状况恶化。“欧洲超级联赛”计划的失败也伤及国际米兰的前景，作为该联赛的永久成员，未来收入本可有所保证。

彭博社此前报道，私募公司BC Partners先前曾就投资国际米兰进行了磋商，但谈判破裂。国际米兰上一赛季未能按期向球员支付薪资，橡树资本集团5月份同意向国际米兰提供2.75亿欧元（3.1亿美元）的融资。

新鲜资本的注入将有助于确保国际米兰有足够的资金偿还借款，避免债权人取得团队控制权的局面。2018年，同城对手AC米兰曾有过这一经历，当时亿万富豪Paul Singer的对冲基金公司Elliott Investment Management在该俱乐部未能偿还债务后，实施了接管。

知情人士称，苏宁的讨论仍在进行，不确定可以促成交易。

虽然面临财务困难，但国际米兰赛绩尚佳。上一赛季赢得了国内联赛，本赛季有资格进入欧洲冠军联赛16强。